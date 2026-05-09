西武―楽天

プロ野球、西武は9日、本拠地ベルーナドームで行われた楽天戦で6-2と逆転勝ちを収めた。28歳の平沢大河内野手が6回、移籍後初の本拠地アーチとなる第2号逆転3ランで勝利に貢献。打率3割超えと勢い止まぬ打棒にネット上では驚きの声が並んだ。

絶好調男の勢いが止まらない。1-2とビハインドで迎えた6回無死一、三塁の場面、楽天先発・古謝の2球目を捉えた。右翼席に運ぶ逆転の2号3ランで球場は騒然。ダイヤモンドを悠々と一周し、ベンチ前では笑顔で仲間とハイタッチを交わした。

パーソル パ・リーグTVの公式Xが「エグすぎる…移籍後本拠地初アーチ 埼玉西武 平沢大河 選手の第2号逆転3ランホームラン」と文面に綴って、実際の映像を公開。ファンから大きな反響が寄せられている。

「まるで別人だよ！」

「ガチで覚醒きとるやん」

「ロッテにいた時よりスイングスピード＆パワー上がってる！気のせい？」

「ほんとに大河の活躍嬉しい 現ドラってほんとにいい制度だ」

「奴は紛れもなく本物だ！」

28歳の平沢は仙台育英高から2015年ドラフト1位でロッテに入団。期待の大型内野手として注目を集めたが、近年は出場機会に恵まれず24年オフに現役ドラフトで西武へ移籍。昨季は1軍で苦戦したものの、今季は打率3割超えの好調を維持し、内外野のユーティリティとしてチームに貢献している。



（THE ANSWER編集部）