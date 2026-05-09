今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとっても息ピッタリな仲良し猫コンビ。投稿主さんによると、まったく同じ格好、同じ顔で気持ちよさそうに寝ていたのだとか。

投稿はThreadsにて3000回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちから注目を集めました。

【写真：『とっても仲良しな2匹の猫』が一緒に眠っているところを見ると…完璧に『シンクロした瞬間』】

同じ格好、同じ顔で寝ておられます

今回、Threadsに投稿したのは「翠ナナカ」さん。登場したのは、猫のゆづちゃんとはるちゃんです。

普段からとっても仲良しなふたりですが、それは眠るときも同じようです。その日、すやすやとお昼寝していたゆづちゃんとはるちゃん。よく見てみると、ふたりは同じ格好、同じ顔、対になる感じで寝ていたのだとか。寝るときもここまでシンクロするとは、ふたりの仲の良さは本物ですね。

仲良しゆづちゃん＆はるちゃんコンビにコメント多数

眠るときまで仲良しなゆづちゃんとはるちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「シンクロしてますね」「ミラーリング、シンメトリック毛柄だけ違っててかわいい」「めっちゃ可愛いです！癒されました」などの声が多く寄せられていました。どうやら、今回の尊い光景に心癒された猫好きは多いみたいですね。

Threadsアカウント「翠ナナカ」では、猫のゆづちゃんとはるちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も微笑ましい日常ばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「翠ナナカ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。