「一流」「二流」「三流」…格付けは“何流”まで存在する？　六流、七流、八流、九流のほうが…!?

「あの人は一流大学を出て、一流企業に入り、人格までが一流な人やな」など、「一流」「二流」「三流」というのはいわゆる格付けというやつですよね。

大学とかだと偏差値やネームバリュー、卒業生の社会的実績などによって決められます。企業だと、大企業であり、売り上げや利益が安定していて財務知識が強く、給与・福利厚生がよく、社会的評価・信頼・ブランド力が高いところを一流企業と呼びます。





それじゃあ“人”はというと、ある分野で高い成果を出し、人間性・考え方・習慣までを含めて総合的に優れている人を「一流」と表すとされています。

「二流」はというと、一定のレベルに達してはいるものの一流の一歩手前という、わかりやすい評価です。

これが「三流」になると、水準・評価が一気に下がり、「望ましくない考え方や行動をしてしまうレベル」という、かなりの言われっぷりです。



では、三流以下の「四流」「五流」はあるのでしょうか？

インターネットなどの書き込みで、「四流大学」「五流企業」などと表現されているのは見ましたが、ほとんど悪口です。

個人的な悪口としての評価で言い表しているのが「四流」「五流」で、それ以上はもう悪口の言いようもないのか、「六流」「七流」「八流」「九流」という格付けは出てこないですし、聞いたこともありません。

では、「六流」以下と評されるのには、どのような理由が考えられるのでしょうか？

悪口も言いたくならないレベル、もはや諦めていて相手にもしたくないレベルなのでしょうか。大学や企業だと、そこまでいくと存在意義がなくなるので難しいですが、人格ならどうでしょうか。

少々哲学ちっくになりますが、誰からも相手にされず、誰のことも相手にせず生きるというのは、ある意味すごいレベルです。

「人の評価なんて気にしちゃダメ！」とよく言われますが、勝手な評価や価値もいわせないし、聞くこともなく過ごせるわけなんですから。

いつのまにか世間がつくりあげた常識や教科書に囚われることなく、自分自身の心で判断し、良い意味で達観することのできるレベルの人が「六流」「七流」「八流」「九流」なのではないか、と。



これはもしかしたら、格を下げているのではなく、むしろ反対に格を上げられているレベルの人なのではと思うわけです。

しかし、そもそも格付けなんてものこそが世間が勝手に決めたものであり、そんなもので人に上下なんて生まれないし、評価や判断をするものでもされるものでもないわけです。

多様性の世の中だからこそ、どこまで自分の個性で強く生きていけるか。どれだけ人の個性を認められるかが問われる昨今だからこそ、「一流」「二流」のような、枠にはめるような見方やランク付けはナンセンスだと思いますし……。「六流」「七流」「八流」「九流」なんて……、屁理屈ですね（笑）。



※ラジオ関西『バズろぅ！』2026年5月9日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）