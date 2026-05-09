ユーチューバー・たっくーが9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“カジサック”ことお笑いコンビ「キングコング」梶原雄太（45）がゲスト出演し、自分のことを本気で嫌っている芸人について語る場面があった。

自身がレギュラー出演していたフジテレビ「はねるのトびら」の話題になると、梶原は「結構、内部も分裂してたんで。もう隠さんでもいいですよ。俺と（ドランクドラゴン）鈴木さんなんか、もう全然あれでしたから」と不仲だったと告白。

「一方的に僕が悪かったですけどね。これは、いつか鈴木さんと（コラボしたくて）。ずっと断られてるんですけど、しつこく2年に1回誘ってるんですよ、あきらめずに。いつか直接お伝えしたいなと思ってるんで。次は4回目とかなんですけど、謝りたいなって」

「やっぱり（鈴木が）先輩やし。僕はセンターに立ってたりもしたし、企画も立ててもらったりして。そりゃ鈴木さんサイドからしたら楽しくはなかったりとか、僕の態度も悪かっただろうし。僕が一番後輩だったのに偉そうなことを言ったりして」と反省を口にしていた。