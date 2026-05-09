◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、単独首位で出たプロ２年目の大久保柚季（加賀電子）が３バーディー、８ボギー、２ダブルボギーの８１と落とし、通算４オーバーでトップと２打差の４位に後退した。

最大瞬間風速１４・９メートルの強風が吹き荒れた中、大久保が優勝戦線に残った。

「前半は何が悪いのか全く理解できなかった」。序盤からアプローチやパットに精彩を欠き、２番からダブルボギー、ボギー、ダブルボギーと３ホールで５つ落とした。７番から９番までボギーが続き、前半でまさかの４５をたたいた。「昨日よりパッティングが全然良くなかった。途中からパーの取り方を考え始めて、前半はボギーペースで本当に９０を打つんじゃないかと頭によぎった」と苦笑いを見せた。

後半は１２番のボギー、１３番のパーで長めのパットを決めたことで「悪い流れを断ち切れた」。１４番６メートルを沈め、ツアー史上最短９８ヤードの１５番パー３、１６番パー４はたて続けにピンそば１メートルに寄せて３連続バーディー。後半は３６で回り、意地を見せた。

姉でキャディーの咲季さんとのコンビが光った。１２番は姉の助言を信じて５８度ウェッジで放ったショットは、風の影響もあって大きくショートし、「このままいったら、マジで９０打つからな！とお姉ちゃんに言いました」。その後は姉の言葉を「あんまり聞かずにやった」と笑った。

５時間半以上の長いラウンドを終えた２２歳は「長かった。６歳くらい老けました。頭の中に何も残ってない」と笑わせた。スコアを大きく崩したが、全体の平均スコアが「７９・７４２４」と大荒れだったため、首位と２打差の４位に踏みとどまった。

最終日は最終組の１つ前の組で臨む。昨季下部ツアー３勝で賞金女王に輝いた大久保は「去年の３勝は全部、最終組の１つ前の組からだった。逆に良かったと思う。緊張も少しは和らぐと思う」と逆転Ｖはあきらめない。（星野 浩司）