谷尻萌アナ「おばあちゃんに教えてもらったレシピ」作り置き料理公開に反響「定食屋さんみたい」「初めて知った組み合わせ」
【モデルプレス＝2026/05/09】フリーアナウンサーの谷尻萌が5月8日、自身のInstagramを更新。手料理を披露し、話題となっている。
【写真】27歳フリーアナ「初めて知った組み合わせ」祖母に教わった作り置き料理
谷尻アナは「最近、おばあちゃんに教えてもらったレシピを取り入れながら作り置きした〜」とつづり、食卓の写真を投稿。牛蒡と牛肉のしぐれ煮、いんげん豆と人参の肉巻き、豚汁、大根とわかめと新玉ねぎのツナサラダ、白米、イチゴ、柑橘類がズラリと並んだ様子を公開している。
また写真には谷尻アナの愛犬である「ケリーくん」も写っており「お膝に乗っているのはいちごが大好きなケリーくん」と紹介されてる。
ここの投稿には「すごく美味しそう」「ご飯が進むやつ」「定食屋さんみたい」「牛肉と牛蒡は鉄板の組み合わせ」などと反響が多数寄せられており、谷尻アナはファンのコメントへ「おばあちゃんのおかげで牛肉と牛蒡が合うのを知りました」と返信。「私も初めて知った組み合わせ」などの声も上がっていた。（modelpress編集部）
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【写真】27歳フリーアナ「初めて知った組み合わせ」祖母に教わった作り置き料理
◆谷尻萌アナ、祖母に教えてもらった料理披露
谷尻アナは「最近、おばあちゃんに教えてもらったレシピを取り入れながら作り置きした〜」とつづり、食卓の写真を投稿。牛蒡と牛肉のしぐれ煮、いんげん豆と人参の肉巻き、豚汁、大根とわかめと新玉ねぎのツナサラダ、白米、イチゴ、柑橘類がズラリと並んだ様子を公開している。
◆谷尻萌アナの投稿に反響
ここの投稿には「すごく美味しそう」「ご飯が進むやつ」「定食屋さんみたい」「牛肉と牛蒡は鉄板の組み合わせ」などと反響が多数寄せられており、谷尻アナはファンのコメントへ「おばあちゃんのおかげで牛肉と牛蒡が合うのを知りました」と返信。「私も初めて知った組み合わせ」などの声も上がっていた。（modelpress編集部）
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