1児の母・岡副麻希「ついにとっても手を抜いた」娘の食事ショットに反響「手抜きに見えない」「おかずたっぷりですごい」
【モデルプレス＝2026/05/09】フリーアナウンサーの岡副麻希が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘の食事のショットを公開した。
【写真】33歳フリーアナ「ついにとっても手を抜いた」おかずたっぷり娘の食事プレート
岡副は「いままで蒲生さんの出張中こそ、ちゃんとご飯作ることで（当たり前なんだけど笑）自己肯定感を上げてたんだけど 今日ついに汁物さえ作らず おかずも少なく、なんかもう、ついにとっても手を抜いた」「娘よ、ごめん笑」とつづり、娘への食事プレートを公開。ご飯、唐揚げ、ブロッコリーとにんじん、さくらんぼなどが乗った娘の食事プレートを披露している。
この投稿には「この時期の疲れ大変ですよね」「全然手抜きに見えない」「おかずたっぷりですごいですよ」「見習いたいです」などといった反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳フリーアナ「ついにとっても手を抜いた」おかずたっぷり娘の食事プレート
◆岡副麻希、娘の食事プレート披露
岡副は「いままで蒲生さんの出張中こそ、ちゃんとご飯作ることで（当たり前なんだけど笑）自己肯定感を上げてたんだけど 今日ついに汁物さえ作らず おかずも少なく、なんかもう、ついにとっても手を抜いた」「娘よ、ごめん笑」とつづり、娘への食事プレートを公開。ご飯、唐揚げ、ブロッコリーとにんじん、さくらんぼなどが乗った娘の食事プレートを披露している。
◆岡副麻希の投稿に反響
この投稿には「この時期の疲れ大変ですよね」「全然手抜きに見えない」「おかずたっぷりですごいですよ」「見習いたいです」などといった反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】