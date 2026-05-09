「チート級パワフルドリブル」圧巻のソロカウンター炸裂！ 長崎10番の“爆走弾”にSNS驚愕「重戦車すぎる」「やっぱりバケモン」
力強さが光った“爆走弾”だった。
V・ファーレン長崎は５月９日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節でセレッソ大阪と敵地で対戦。２−３で敗れた。
この一戦で、圧巻のゴールを奪ったのが、62分から途中出場したマテウス・ジェズスだ。
72分、自陣で笠柳翼からのパスに反応すると、ファーストタッチで一気に敵陣に侵入。身体をぶつけてきた相手をものともせず前進し、１対１となったGKをかわす。その際のタッチがやや大きくなり、ボールをポストに当ててしまうも、こぼれ球を押し込んだ。
圧巻のソロカウンターで決めた今季６点目に、SNS上では「やっぱりバケモン」「エグすぎ」「チート級パワフルドリブル」「強すぎ」「怪物」「重戦車すぎる」「速すぎる」「一人で持っていき決めきった」「50mぐらい1人で持っていって決めちゃったぞ」「凄い迫力満点」などの声が上がった。
長崎の背番号10がファンを驚愕させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】自陣から驚異のソロカウンター。M・ジェズスの“爆走弾”
V・ファーレン長崎は５月９日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節でセレッソ大阪と敵地で対戦。２−３で敗れた。
この一戦で、圧巻のゴールを奪ったのが、62分から途中出場したマテウス・ジェズスだ。
72分、自陣で笠柳翼からのパスに反応すると、ファーストタッチで一気に敵陣に侵入。身体をぶつけてきた相手をものともせず前進し、１対１となったGKをかわす。その際のタッチがやや大きくなり、ボールをポストに当ててしまうも、こぼれ球を押し込んだ。
圧巻のソロカウンターで決めた今季６点目に、SNS上では「やっぱりバケモン」「エグすぎ」「チート級パワフルドリブル」「強すぎ」「怪物」「重戦車すぎる」「速すぎる」「一人で持っていき決めきった」「50mぐらい1人で持っていって決めちゃったぞ」「凄い迫力満点」などの声が上がった。
長崎の背番号10がファンを驚愕させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】自陣から驚異のソロカウンター。M・ジェズスの“爆走弾”