「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第３日」（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）

単独首位から出たプロ２年目を迎える大久保柚季（２２）＝加賀電子＝が３バーディー、８ボギー、２ダブルボギーとスコアを崩したが、前半の４５というボギーペースから、後半は３６とパープレーに持ち直し、首位とは２打差の４位と優勝圏内に踏みとどまった。

最大瞬間風速は１４・９メートル。この風が、突如吹いたり、やんだり。加えて小さくて、固いグリーン。全選手がスコアを崩す。この日の平均スコアは７９・７４２４。これはツアー史上１９番目に悪い数字となった。

その中で大久保は、２番でダブルボギー。ただここは「昨日の上がり２ホール（連続チップインバーディー）があったから、いいか」と思えた。ところが３番のボギー、４番のダブルボギーあたりで雲行きが怪しくなってきた。

６番から１０番まで、５連続ボギー。「何が悪いのか分からなくなった。なぜボギー？なぜダボ？って感じで全く理解できず、９０が頭をよぎりました」という。

でありながら、どん底まで落ち込まない明るさが、自身を救った。

ハーフターン後、１２番でもボギーを打った大久保はキャディーを務める姉の咲季さんに「こりゃマジで９０打つな」と“宣言”。しかし、試合は捨てない。その間も、どうやってパーでしのぐか「風を恐れすぎない。番手をちゃんと考える」など、手を尽くした。

すると１４番パー４で初バーディー。１５番、１６番はいずれも１メートルにつけ、３連続バーディーの“ご褒美”がきた。

「長かったです〜。６歳くらい、老けました」としかめっ面で１日を振り返ったが、首位とは２打差だ。「疲れすぎたので、今日はぐっすり眠れますね」。確実にリフレッシュできることに気づき、笑顔で逆転Ｖに照準を合わせていた。