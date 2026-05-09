大谷翔平が決勝点タイムリー放つ　ドジャース2連勝　村上はメジャートップ並ぶ15号　日本人選手の活躍輝く

9日に行われたドジャース対ブレーブスで、大谷翔平選手が決勝点となるタイムリーヒット、さらにホワイトソックス村上宗隆選手は、メジャートップに並ぶ第15号ホームランを放ち日本人選手の活躍が光った。

前の試合で、2安打と復調の兆しを見せていた大谷選手。

9日は、サイ・ヤング賞にも輝いた左の好投手、クリス・セールとの対戦となった。

第1打席は外角低めギリギリのボールに手が出ず、見逃し三振。

それでも同点で迎えた5回の第3打席。ランナー二塁とチャンスの場面で勝負強さをみせた。

しぶとく1・2塁間を破り、セカンドランナーは一気にホームへ。

大谷選手が決勝のタイムリーを放ち、ドジャースは2連勝。悪い流れを蹴り飛ばせという、新たなパフォーマンスをきょうも披露しました。

一方、ホームランランキング2位につけ注目度・急上昇中のホワイトソックス村上宗隆選手はマリナーズとの3連戦の初戦、第1打席でいきなり魅せた。

レフト方向へ放った打球はそのままスタンドへ。3試合ぶりの一発は、今シーズン第15号ホームラン。メジャー全体トップのヤンキースのジャッジ選手に並んだ。

これで4月14日のレイズ戦から8カード連続で3連戦の初戦にホームランをマークし、メジャー初の快挙となった。

村上選手は9回の第5打席でもライトへ大きな当たりを放つも、わずかにファウルで16号とはならなかった。

結局、三振に終わり単独トップ浮上とはいかなかったが、村上選手の活躍はまだまだアメリカを席巻しそうだ。

そして、村上選手と同じメジャー1年目の岡本和真選手も大人気の様子だ。この日も1アウト1・2塁のチャンスでセンター前に先制のタイムリーヒットを放つと、チームを引っ張る新戦力の活躍に、地元ファンもスタンディングオベーションで称えた。

岡本選手はバットだけでなく守備でも魅せる。トラウト選手の痛烈な打球に素早く反応し、見事なダブルプレー。さらに、ボテボテの当たりには巨体を揺らし猛ダッシュでさばききり、間一髪でアウトにするなど好守連発でチームの勝利に貢献した。

日本人バッターの活躍はもう一人、カブスの鈴木誠也選手だ。こちらも左中間へ高々と打ち上げ3試合ぶりとなる第7号ホームランを放った。

チームも絶好調で、今シーズン2度目の10連勝となった。