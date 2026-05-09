「なんて美しいんだ」「本気か?」「よだれかけシャツ」「大惨事だ」パリSGの来季ユニフォームに賛否
パリSGとナイキは9日、2026-27シーズンの新ホームユニフォームを発表した。同日からクラブ公式オンラインストアなどで販売が開始している。
来季のホームユニフォームはロイヤルブルーを基調とし、中央に幅広の赤いラインが入ったデザイン。赤いラインの両側は白の細いラインで縁取られている。また、クラブのエンブレム、ナイキとスポンサーのロゴが中央に配置されているのも特徴だ。
パリSGは公式サイトで「この新しいユニフォームは、クラブの過去と現在のサポーターへの真のオマージュであり、来季パリSGの全チームが誇りを持って着用します」と説明している。
クラブ公式SNSには「なんて美しいんだ!!!」「素晴らしい」「私は気に入っている」といったコメントが寄せられた一方で、「これはひどい」「本気か??」「よだれかけシャツ」「細い赤いストライプにすべきだった」「本当に大惨事だ」と戸惑いの声も上がった。
来季のホームユニフォームはロイヤルブルーを基調とし、中央に幅広の赤いラインが入ったデザイン。赤いラインの両側は白の細いラインで縁取られている。また、クラブのエンブレム、ナイキとスポンサーのロゴが中央に配置されているのも特徴だ。
パリSGは公式サイトで「この新しいユニフォームは、クラブの過去と現在のサポーターへの真のオマージュであり、来季パリSGの全チームが誇りを持って着用します」と説明している。
Le Paris Saint-Germain et @nikefootball dévoilent le maillot domicile 2026-2027, hommage vibrant à toutes les générations de supporters. https://t.co/BVnqN109uq pic.twitter.com/LnaNNDuMId— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 9, 2026
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