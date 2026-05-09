“筋肉アイドル”まる、衝撃的ハイレグ！ 「ストファイ」人気キャラコスプレに反響
“インターネット筋肉アイドル”まるが、自身のInstagramで「EVO Japan 2026」の会場で披露した『ストリートファイター』シリーズの人気キャラクターのコスプレ姿を披露した。
【写真】見よこの筋肉とハイレグ！ 「ストファイ」キャミーに扮したまる
現在、「マッスルガールズバー」で接客するかたわら、「タンパク質の摂れるカフェ」を浅草で運営しているまる。プロレスのリングガール、自身のグッズ制作、ファンサイトの更新などマルチな活動を行なっている。
そんなまるは、世界最大規模の格闘ゲーム大会「EVO Japan 2026」の会場にて、「ストリートファイターのキャミィ・ホワイト （Cammy Whit
コスプレ」を披露している。
金髪ロングの三つ編みに赤いベレー帽、タイトなハイレグのコスチュームを披露。自身の持ち味である筋肉も相まって、勇ましい雰囲気を漂わせている。ファンからは「かっこ可愛い〜」「So cool」といったコメントが寄せられている。
引用：「まる」Instagram（@maru_circle2）
【写真】見よこの筋肉とハイレグ！ 「ストファイ」キャミーに扮したまる
現在、「マッスルガールズバー」で接客するかたわら、「タンパク質の摂れるカフェ」を浅草で運営しているまる。プロレスのリングガール、自身のグッズ制作、ファンサイトの更新などマルチな活動を行なっている。
コスプレ」を披露している。
金髪ロングの三つ編みに赤いベレー帽、タイトなハイレグのコスチュームを披露。自身の持ち味である筋肉も相まって、勇ましい雰囲気を漂わせている。ファンからは「かっこ可愛い〜」「So cool」といったコメントが寄せられている。
引用：「まる」Instagram（@maru_circle2）