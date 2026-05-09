◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）

巨人が３連敗で４月３日以来、今季ワーストタイの借金１。４位に転落した。４カード連続負け越しは２３年４月以来３年ぶりで、阿部監督就任後は初となった。

指揮官は「無駄なフォアボール、あとミス。今の流れを象徴していたなっていう。それが出てしまいましたね」と振り返る。先制点献上につながった２回の３四球もだが、最大の場面は０―１の５回だった。

１死三塁からカリステの打球は三塁へのゴロとなり、三塁走者・田中幹也を三本間で挟んだ。三塁・ダルベック→捕手・岸田→ダルベック→田中将で、田中将が泉口に送球したところで右腕が走者の田中と激突した。これが走塁妨害の判定で田中はホームイン。痛い２点目を失うなど、この回３点を奪われた。投手が入らざるを得なかった挟殺プレーになっただけに、川相ディフェンスチーフコーチは「なるべく投手が入らなくてもいいようなプレーに持って行けるように野手が頑張ってほしいところ」と指摘していた。

前夜もミスが失点につながっていた。０―２の５回。１死一塁から柳のバントを先発・ウィットリーが一塁に悪送球し、その後失点にも直結していた。

５月はこれで２勝６敗。指揮官の言葉にもあったように、負の流れの中でミスも散見される。前夜の試合後には選手のみでミーティングを行っており、一丸となって勝利を目指す思いは強い。一日でも早くトンネルを脱し、流れを好転させたい。（田中 哲）