◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）

巨人が３連敗で４月３日以来、今季ワーストタイの借金１。４位に転落した。４カード連続負け越しは２３年４月以来３年ぶりで、阿部監督就任後は初となった。

苦しい状況でもルーキーの好投が光った。ドラフト２位・田和廉投手（２３）が０―４の７回から登板し１回１安打無失点。初登板からの連続試合無失点を１４に伸ばし、自身が持つ球団新人記録を更新した。

２死走者なしから村松に左翼線二塁打を許すと、すぐに一塁の増田陸と捕手・岸田がマウンドに向かった。「陸さんからは『踏ん張って放れ』と。岸田さんからも『しっかりゾーンで勝負』と声を掛けてもらいました。いろんな人に支えられているなと」。迎えた打者はこの日適時打を放っていた４番の細川。一塁は空いていたが、迷わず真っ向勝負に挑んだ。「相手の４番でしたけど、しっかり勝負していきたいという気持ちがあった。その中でしっかり放れた」。カウント１―１からボテボテの投ゴロを落ち着いて処理した。強心臓ぶりを発揮し、この日も無失点でマウンドを降りた。

ビハインドでの登板が大半を占めるが、これで田中瑛と並びチーム最多の１４登板。新人ながら欠かせないリリーフ陣の１人となっている。「負けゲームでも、どういう風にして流れを持って行く投球ができるか」。どんな場面でも奮闘するルーキーの姿は、チームに希望をもたらしている。（北村 優衣）