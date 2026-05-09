「ウルフヘア ＝ 若い子がやる髪型」→ そんなことない！【40・50代】大人に似合う「洗練ウルフ」

大人世代は似合わない……と思われがちなウルフヘア。でも実は、年齢とともに気になるぺたんこ髪やフェイスラインを自然にカバーしやすい、大人に似合うヘアスタイルなんです。今回ご紹介するのは、程よい抜け感が上品な「洗練ウルフ」。ぜひ参考にして、ヘアスタイルをアップデートしてみて。

若々しい印象の外ハネプチウルフ

トップを長めに残して広がりにくく仕上げた、洗練感のあるプチウルフ。髪のパサつきや広がりが気になる大人世代にもぴったりです。いざという時に結べる長さになっているのも嬉しいポイント。自然な外ハネシルエットが若々しい印象を与えてくれそうです。

ウルフ特有のレイヤーでこなれ感アップ

こちらは、ウルフヘア特有のレイヤーによって柔らかさや抜け感が際立っています。顔まわりのレイヤーによって頬からあごにかけて影が生まれ、気になるフェイスラインを自然にカバーできそう。ふんわりとした立体感があり、乾かすだけでこなれ感のあるヘアスタイルを楽しめます。

髪質に合わせてカットした扱いやすいウルフヘア

多毛でお悩みの人は、控えめなレイヤーで広がりにくく仕上げるのがポイント。こちらのウルフヘアは、適度な厚みを残して上品な印象に仕上げています。@kitadani_koujiroさんは、「髪質が硬い方又は、スタイリングが面倒な方は、パーマをかけてあげると楽にスタイリングできます」とコメントしています。

毛先に動きをプラスして華やかな印象に

こちらは、ウルフヘアのレイヤーを活かして華やかなスタイリングに。コテで軽く動きをつけるだけで一気に印象をチェンジできそうです。トップにふんわりとした立体感が生まれるので、ボリューム感をプラスしたい人にもおすすめです。

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※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@t.ikeda214様、@osm1019様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ナカゾノ サユリ

服飾系大学を卒業後、アパレル店員を経て、美容・ファッションライターに転身。日本化粧品検定1級も保持。コスメ、アパレルをはじめ女性向けトレンド情報全般をカバーするFTNライター。