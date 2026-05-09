◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

強風が吹き荒れ、難コースがさらに難しくなったタフな状況で、首位と４打差の５位からスタートした福山恵梨（松辰）が４バーディー、７ボギーの７５と踏ん張り、通算２オーバーで単独首位に立った。プロ１６年目の３３歳。下部のステップアップツアーでは５勝を挙げているが、レギュラーツアーは未勝利でシード権を獲得したこともない。「今年、頑張れなかったら、もう、ないかもしれない」と不退転の決意で臨んだシーズン。今季メジャー初戦で、悲願の初優勝に王手をかけた。

１打差のツアー通算４勝の河本結（リコー）と同３勝（うちメジャー１勝）の桑木志帆（大和ハウス工業）が追う。

プロ１６年目の「苦労人」福山にとって、難しく、タフな条件は、臨むところだった。強風が吹き荒れ、全選手がスコアを落とした第３日。通算でも全員がオーバーパーとなった。この日、７５と耐えて、通算２オーバーで首位に立った。

「疲れました！ でも、楽しかったです！ 苦しいゴルフでしたけど、必死に耐えました」。福山は充実した表情でタフな一日を振り返った。

１番パー４で第２打をピンそば１メートルにつけて幸先良くバーディー。「はるか昔のように感じます」と笑顔で話す。

運も味方した。今大会、名物ホールとなったツアー史上最短の９８ヤードの１５番パー３。第３日は、グリーン手前から９ヤード、左端から３ヤード（実測値９３ヤード）の難しい位置に設定された。福山が５２度のウェッジで放った第１打はグリーン手前に着弾した後、バックスピンと傾斜で手前の池に落ちそうになったが、ぎりぎりで止まった。

赤杭（くい）の場合、ボールが落ちた地点からピンに近づかない地点で２クラブ長以内から第３打を打てるが、今大会の１５番の池は黄色杭のため、打ち直しの第３打は、ティーエリアが最善策。池に落とした場合、ボギーでしのぐことは難しく、ダブルボギー以上を覚悟しなければならない。

結局、福山は２オン２パットのボギーとしたが、被害は最小限で済んだ。「打った瞬間、ヤバいかな、思いました。運があります。ついています。最近、ゴミ拾いをしているからかな」と満面の笑みで話した。

福岡市出身の３３歳。沖学園高卒業後、２０１１年にプロテストに一発合格。同年の下部のステップアップツアーでプロデビューした。下部ツアーでは２０１７年に３勝挙げるなど通算５勝をしているが、レギュラーツアーでは確固たる結果を残せていない。２２年の富士フイルム・スタジオアリス女子オープンで、優勝した上田桃子と３打差の２位（タイ４人）が最高成績。年間ランキングは昨年の６５位が最高でシード権を獲得したことはない。

レギュラーツアー出場権を争う予選会３位の資格で臨む今季は不退転の決意で挑んでいる。「今年優勝したい気持ちが一番、強い。今年、頑張れなかったらもうないのかな、という気持ちです」できっぱり話す。

今季初メジャーで、悲願のツアー初優勝へ王手をかけた。「明日も楽しく、耐えて回りたい」と、気負うことなく、爽やかに話した。

趣味は登山。「最近、クマが出るというから登れていないんですよ」と残念そうに話す。

「登山に例えるならば、今、何合目？」という問いに対しては「何合目か、分かりません。でも、頂上は見えています」と力強く話した。

残り１８ホール。プロ１６年目の経験と意地、すべてを出し切り、福山は、メジャーという高い頂にアタックする。