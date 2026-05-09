吉本新喜劇の女優・山田花子(51)が4日付のブログで、長男がずっと「ボロボロの靴」をはいていたことを記した。



【写真】まさにボロボロになるまではいたスニーカー

花子はブログのタイトルを「ボロボロの靴」とし、「今日は息子たちとお買い物に行ったよ～」と投稿を始めた。「一番の目的はお兄ちゃんの靴を買うこと もうボロボロ」と、はきつぶしたニューバランスのスニーカーの写真を掲載。「お兄ちゃんの靴 親として恥ずかしかったけど…お兄ちゃんが『まだまだ履ける！』って言い続けてここまできました」と長男が慎ましい様子をつづった。



花子は続けて「靴買う時 感じの良い店員さんに『気に入ってたくさん履かれたんですね！』って言われて この店で買って良かったと思ったよ」と店員の対応に感激したことを記した。「お兄ちゃんが選んだのこれ！27.5センチ」と新品のニューバランスのスニーカーの写真を掲載した。



次男について、花子は「ロナウドちゃんが選んだのはスヌーピーのTシャツ バスケパンツ 楽しいお買い物デートでした」と投稿した。



花子は2010年5月にトランペット講師と結婚。12年6月に第1子長男を、16年5月に第2子となる次男を出産した。第2子を妊娠しているときは、妊娠糖尿病と妊娠高血圧症候群を患いながらの“壮絶出産”だったことを明かしている。



（よろず～ニュース編集部）