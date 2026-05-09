Wソックスが証明したNPB三冠王の価値　他球団が「成功できない」と見過ごした村上宗隆の“可能性”「打てないわけではない」

村上宗隆に対する投資の“正当性”は証明され続けている。

昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億円）で契約した村上。過去2年で200敗以上を喫している“弱小球団”が手にした契約の価値を何よりも裏付けるのは、グラウンド上での圧倒的な結果だ。

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現地時間5月8日のマリナーズ戦でリーグトップタイの15号を放った村上は、出塁率（.370）、長打率（.578）、OPS（.948）、ハードヒット率（63.6％）といずれもハイアベレージをマーク。打率（.237）の低さと、空振り率（43.9％）の高さは課題として残っているものの、おおむね「メジャー屈指の強打者」と言っていい水準のスタッツを叩き出している。

NPBで三冠王に輝いた時のような鮮烈な輝きを放つ村上だが、開幕前の評価は今ほど高くはなかった。やはり確実性の低さの課題が“足かせ”ともなり、投手のレベルが変わるMLBでは「成功しないのではないか」と市場価値は低迷。メッツ、レッドソックス、エンゼルス、パドレスなど複数球団が獲得を見送ってもいた。

そうした中で思い切って獲得に踏み切ったホワイトソックスは、NPBでの過去3シーズンで100四球以上を選んでいた村上の“眼の良さ”に着目。米スポーツ専門局『ESPN』の取材に応じたクリス・ゲッツGMは「球速に対する対応力に懸念があったことは承知していた」と告白し、こう続けている。