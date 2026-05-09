「男の子は皆こうなのか」『キム秘書』女優、“育児疲れ”で涙…息子の自制心不足に悩む

ドラマ『キム秘書はいったい、なぜ？』などで知られる女優ファン・ボラが、育児に疲れた姿を見せ、悩みを打ち明けた。

去る5月8日、YouTubeチャンネル「ファン・ボラ ボラエティ」には、「生まれて初めてのパパ流ワンオペ育児によって、ドーパミン全開になったファン・ボラの息子」というタイトルの動画が公開された。

【写真】"レス"を告白したファン・ボラ

この日、ファン・ボラはソウルのあるホテルに姿を現した。彼女は、「1泊2日の旅行の後、疲れ果ててしまい、動画を撮れないほどだった」として、「夫が『今日大変そうだから休んで』と宿を予約してくれた」と明かした。

しかし、気楽に休むことができずにいた彼女は、「ウイン（息子）がもうすぐ2歳になるが、すごく悩ましい。やんちゃすぎる」として、「飲食店で10分以上座っていられず、1つの遊びも長く続かない」と心配そうな様子を見せた。

（写真＝YouTubeチャンネル「ファン・ボラ ボラエティ」）

続けて、「もともと男の子は活発でじっとしていられないものだと言うけど、これで合っているのか不安になる」として、「周りに聞くと、ここまでひどくないと言われる。私はウインをちゃんと育てられているのだろうか」と吐露した。

ベッドに横たわっていたファン・ボラは、夫と通話をした。夫は、「すごく疲れているようだね」と心配しながらも、「ウインは風邪で喉が腫れているから、コンディションが悪いのは仕方ないよ。心配しなくていい」と慰めると、ファン・ボラはついに涙をこぼした。

（写真＝YouTubeチャンネル「ファン・ボラ ボラエティ」）

その後、ファン・ボラは育児の専門家に電話で相談した。先生は、「まだ幼いため、今の状態だけで判断するのは早計だ。しかし、ウインが自制することを学べるように、教える状況が足りないように見える」と指摘した。

続けて、「退屈でも待つ方法、止まる必要がある状況などを学ぶ過程が必要だ」として、「両親が一緒に方向性を合わせて教えていけば、良くなるだろう」とアドバイスした。

なお、ファン・ボラは2022年、俳優キム・ヨンゴンの次男であり俳優ハ・ジョンウの弟である俳優キム・ヨンフンと結婚。2024年に息子ウイン君が誕生した。

◇ファン・ボラ プロフィール

1983年10月2日生まれ。釜山出身。2003年にSBSの10期公開採用タレントとしてデビュー。ドラマ『マイガール』（05）、『ラブレイン』（12）、『サム、マイウェイ〜恋の一発逆転!〜』（17）、『キム秘書はいったい、なぜ？』（18）、『ハイエナ-弁護士たちの生存ゲーム』（20）などに出演。プライベートでは10年交際した俳優キム・ヨンゴンの息子でハ・ジョンウの弟キム・ヨンフンと2022年11月6日に結婚し、翌年11月に人工授精による妊娠を発表。2024年5月23日に男児を出産した。