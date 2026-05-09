◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）

中日が連勝で今季初めて最下位から脱出した。先発・大野雄大投手が、７回４安打無失点で、チームトップの４勝目をマーク。１４０キロ後半の直球と変化球を有効的に使い、６回まで二塁を踏ませなかった。これで３試合、計２２イニング連続無失点。１勝１敗で迎えた同じ８８年生まれの巨人・田中将との８８年対決で投げ勝ち、巨人戦は自身３連勝となった。ベテランの熱投に、井上監督は「安定感がある。相手が（的を）絞れないとか、コンタクトさせることが少なかったことが、ゼロを並べる要因。それができている」と太鼓判を押した。

８日の同カードで、今季最多９得点を挙げた打線は、２回に田中の適時打で先制。５回には、前夜にもそろって打点を稼いだ村松と細川の適時打などで３点を追加した。８番に据えた田中は、５回に走塁で得点につなげるなど、攻守で光った。指揮官は「守ることが目立つけど、攻撃、走塁への意欲も誰にも負けない。いいものが見れた」と評価した。

４―０の８回に杉浦が、代打・丸に２ランを被弾したが、９回は守護神・松山が９試合ぶりに登板。今季６セーブ目をマークした。

最大１３あった借金を８に減らし、井上監督は「一つずつ目先の試合を（勝っていく）」と次戦を見据えた。以下はその他の一問一答。

―松山が久々の登板

「大丈夫かなと見ていたけど、今日投げたことによって、どんどん（調子が）上がってくる選手。うちは松山で締めていくってならないといけないチーム。ここから調子を上げてくれたら」

―大野の交代のタイミングは

「小さな諸事情は言えませんけど、点差が４点だったので。（２番手の杉浦をイニングの頭から）気持ちよく送りだすかっていうことでの、決断」

―投打がかみ合ってきた

「全ての打席で打つ、すべてのイニング、すべての打者を抑え続けるのは難しい。ただ、どこかのタイミングのポイントっていうところで、どれだけの仕事をできるかっていうようなものが試合を勝てるかどうかにつながる。それが、少しずつ、できてきているかなと思う」