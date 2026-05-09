◆Ｊ１百年構想リーグ西▽第１６節 Ｃ大阪３―２長崎（９日・ヤンマーハナサカスタジアム）

Ｃ大阪が長崎を破り、５戦ぶりの９０分勝利を挙げた。

前節を終えて西地区５位のＣ大阪が、本拠ハナサカに最下位の長崎を迎えた。かつてＣ大阪の下部組織で育ち、トップチームの主力として活躍した元日本代表ＭＦ山口蛍が、この日は長崎の主将として先発。スタメン発表の際には、Ｃ大阪サポーターからも大きな拍手をがおくられた。

試合は前半から動いた。長崎が２５分、相手のハンドで得たＰＫをＦＷ山崎淩吾が左足で沈めた。Ｃ大阪もすぐさま２８分、ＦＷチアゴ・アンドラーデの右足弾で１―１と追い付いた。

後半１８分、Ｃ大阪は主将のＭＦ田中駿汰がジャンプ一番、ヘディング弾。２―１と勝ち越した。だが長崎は２７分、途中出場のＦＷマテウス・ジェズスがＣ大阪守備をはじき飛ばすドリブルで突破し、ＧＫ中村航輔もかわして同点ゴール。試合を振り出しに戻した。Ｃ大阪は３８分にＭＦ中島元彦が敵陣ペナルティーエリア内で倒されＰＫを得て、自ら蹴ったが、これを長崎ＧＫ波多野豪が横っ飛びで好セーブ。試合をふり出しに戻した。

ＰＫ決着の予感も漂った終了間際。Ｃ大阪は相手ハンドでＰＫをゲットした。これを途中出場の元日本代表ＭＦ香川真司が右足で決めて、３―２と勝ち越し。３７歳ベテラン香川の今季初ゴールが決勝点となり、Ｃ大阪は暫定４位に浮上した。