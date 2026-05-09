人気料理研究家と大手スーパーがタッグを組んで、“本気の総菜”作りに挑む。

スーパーマーケット・ベルクはこのほど、料理研究家・リュウジさんとのコラボ総菜を全店舗で販売することを発表した。リュウジさんは登録者５５８万人のＹｏｕｔｕｂｅ チャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」を運営、ＳＮＳを含めた総フォロワー数は１１００万人超えるというカリスマ的存在。日々料理動画やレシピを公開し、人気を集めているリュウジさんと共に「本気（マジ）でうまい！」とお墨付きの６品を作り上げた。

リュウジさんのＹｏｕｔｕｂｅ チャンネルでも公開されている、ベルクの商品をガチレビューする特別講演会がきっかけとなった今回のコラボ。試作を重ねて味や見た目、価格にもこだわった商品は渾身の自信作となっている。

第１弾として、時間が経っても食感が失われにくい「リュウジの本気（マジ）とんかつ」、旨みとコクのあるオイスターソースがヤミツキの「本気（マジ）の！ヤミツキWサーモン漬け丼」の２種類が、７日に発売された。

リュウジさんは１９８６年、千葉生まれ。ＸやＹｏｕｔｕｂｅで日々更新する料理動画やレシピが、「簡単に爆速でおいしく作れる」と大人気で、今回のコラボにも期待が集まる。