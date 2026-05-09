

LUNA SEA

LUNA SEAが９日、新曲「FOREVER」（５月29日リリース）のジャケットアートワークおよびティザー映像第２弾を公開し、楽曲の一部が初解禁された。【写真・動画】公開されたLUNA SEA「FOREVER」ティザー映像＆ジャケ写

「FOREVER」は、結成記念日である５月29日にリリースされることがすでに発表されており、今回の公開はその続報となる。

公開されたCDジャケットは、雪に覆われた広大な入江に黄金色の朝日が差し込み、天空を舞う５羽の鷲が描かれた印象的な風景画。メンバー５人が永遠なる未来へ向かって突き進む姿を象徴するかのような、荘厳かつ美しいビジュアルに仕上がっている。

また、同時公開されたティザー映像では、闇夜の水平線から夜明けへと移り変わる瞬間を背景に、羽ばたく5羽の鷲の姿が描かれる。映像には壮大なオーケストラアレンジによる「FOREVER」のサビメロディーが使用されており、真矢が最後に刻んだ魂のドラミングも重なり、わずか40秒という短尺の中で、幻想的かつ心を強く揺さぶる世界観を鮮烈に描き出している。