５７歳と思えぬ美スタイルを披露した。

「娘と楽しい時間を過ごしております」と９日に自身のインスタグラムを更新したのが、タレントの武田久美子。「Ｓｃｉｅｎｃｅ ｍｕｓｅｕｍに行った帰りに手巻き寿司屋さんに行きました。去年ＬＡにてお寿司屋さんと思って行った際にこの様な手巻き専門のグルっと大きなカウンターテーブルのみのお店がある事を知りました。ちょっと小腹が空いてサクッと何か食べたいなっていう際には非常に合理的で良く考えたなって思いました」と回転ずしを楽しんだという。

「３０分しか時間がない時とか、ちょっと座って軽くおいしいものをっていう際にはとても良いスタイルだと思いました」とオススメ。店内で美人娘と撮影した一枚を見せた。

絶景をバックに撮影した写真も。武田は黒いノースリーブで、お腹をチラ見せ。フォロワーは「久美子さん美しい」「娘さんとのツーショットは本当に親子？と疑っちゃいますね。それだけＫｕｍｉｋｏ様が若々しくお綺麗なのだと思います」「ご自慢の娘さんといつも仲のいい素敵なお二人のショット。そして美しい久美子さんの笑顔に身も心もトロけてしまいます」の声を寄せた。

武田は１９９９年に米国人男性と結婚し、２００２年１２月に長女を出産。１６年に離婚したが、現在もサンディエゴを生活拠点としている。娘は医師になる夢を持ち、メディカルスクールへの進学を明かしている。