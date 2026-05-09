明日10日(日)の朝は全国的に冷えるでしょう。最低気温は今朝より低く、5℃以上低くなる所もありそうです。名古屋は11℃の予想です。京都など九州から関東の市街地でも10℃を下回る所があるでしょう。九州から北海道の所々に霜注意報が発表されており、農作物の管理などに注意が必要です。一方、日中は各地で気温が上がり、暑くなるでしょう。朝と日中との気温差が大きくなりそうです。

明日10日の朝は今朝よりグッと冷える

明日10日(日)の朝は全国的に冷えるでしょう。

最低気温は今朝より低く、甲信や東北などでは5℃以上低くなる所もありそうです。京都や金沢、水戸は9℃の予想で、九州から関東の市街地でも10℃を下回る所があるでしょう。東京も15℃を下回る予想で、名古屋は11℃、大阪は12℃と、西日本を中心にこの時期としてはヒンヤリする朝となりそうです。お休みの際は毛布や厚めのかけ布団を用意するとよいでしょう。

霜注意報が発表されている所も

また、上の図のように、今日9日17時45分現在、九州から北海道の所々に霜注意報が発表されています。内陸部を中心に霜がおりるくらい冷え込む所がありますので、農作物の管理などに注意が必要です。

日中は気温が急上昇 朝との気温の差に注意

一方、日中は各地で気温がグングン上がるでしょう。

最高気温は今日より高くなり、九州から関東は25℃前後まで上がる所が多くなりそうです。北陸や東北では今日より5℃以上高く広く20℃を超えるでしょう。内陸部では25℃近くまで上がり、暑くなりそうです。北海道は今日より10℃以上高くなる所もあり、20℃前後の予想です。

朝と日中との気温差が大きくなりますので、服装で上手に調節しましょう。