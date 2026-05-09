「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第３日」（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）

全選手がオーバーパーという荒天の条件下、河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝が２バーディー、２ボギー、２ダブルボギーの７６、通算３オーバーになりながらも、首位とは１打差の２位と、優勝圏内に踏みとどまった。

一日を通して、強風が吹き荒れた。クラブの距離、左右にどれほど流れるか、のジャッジが極端に難しくなる。加えて、ただでさえ小さく、固く、速いグリーンがさらに乾いてスピードを増す。止めることも難しければ、乗ってからも一切、気を抜くことができない。

その状況下で、河本のティーショットはフェアウエーを捉え、パーオンを逃しても大けがのない場所から、アプローチで拾っていく。

４番も、手前カラーから“ＯＫ”に寄せてのパー。５番パー５は２打目をグリーン左のセミラフ。そこから上１メートルのアプローチで、初バーディーを奪った。

読書家だ。昨年は「月に５冊」をノルマとし、年間６０冊を読破。ビジネス書、小説などジャンルを問わず、知識を貪欲に取り込む。今年は「ノルマを決めず」、さらに多くの知識を入れたい。そのために、今読んでいるのは「速読のやり方についての本です」とはにかむ。速く読めれば、さらに多く読める。

これも、ゴルフに生かした。めまぐるしく激変するコース状況を瞬時に、的確に“読み”切った河本。その上で、頭を使うのは「普段と変わらない」とし、メカニカルでは「力を抜くこと」に注力。「ストレスは多かった」というが、そこを最小限にとどめたことで、優勝圏内に身を置くことができた。

「久しぶりにワクワク」という最終日が待つ。優勝争いより、「どう攻略するかのワクワク」という。知識、判断力、技術を総動員して、メジャータイトルに挑む。