５月１０日の母の日を前に、群馬県内の生花店ではプレゼントを買い求める客でにぎわっています。

伊勢崎市緑町にある細井生花店では、母の日の定番・カーネーションや根強い人気のバラなど、色とりどりの花が店内に並んでいます。

母の日をあすに控えた９日、花束などの注文が続々と入り、店のスタッフは作業に追われていました。店内には客が次々と訪れ、プレゼントの花を買い求めていました。

「なかなか日ごろ感謝を伝える機会が少ないので、母の日くらいはということで。母親は本当に喜んでくれるので、あげがいがあるというか、あげてこっちも嬉しくなるというか、そんな感じですね。」（男性客・インタ）

「きょう・あす（９日・１０日）は注文のほうがたくさん入っているので、１つずつ丁寧に心を込めて作成しております。最近ですと、変わった色の花やカーネーション、あとはお母様の様々なご用途に合わせたお花が人気となります。」（細井生花店・細井順子さんインタ）

母の日商戦でにぎわう一方、生花店でも資材価格の高騰が課題となっています。中東情勢の悪化などの影響で、包装資材は２割から３割ほど値上がりしたということです。それでもこちらの店では「母の日に花で感謝を伝えてほしい」と花の価格は据え置いています。

「高騰しておりますが、やっぱりお花を買ってくださる皆様に還元したいということで無料でラッピング代のほうはいただいておりません。農家さん直送のお花だったりをお客様に提供して『お花っていいもんだ』っていうのをお伝えできればと思っております。」（細井生花店・細井順子さんインタ）