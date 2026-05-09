巨人、ブルージェイズなど日米460試合に登板した山口俊氏（38）が9日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）にゲスト出演。巨人へのFA移籍の裏で、実際には移籍が決定していた球団があったことを告白した。

DeNAから17年に巨人にFA移籍した山口氏だが、「実は僕、中日決まってたんですよ」と衝撃告白。スタジオには驚きの声が上がり、日本ハム、阪神でプレーした今成亮太氏から「大丈夫か?その話」とツッコミを入れられた。

「10年経つので、いいのかなと思うんですけど」と山口氏。中日入りが“内定”し、巨人に断りのあいさつに行った際に、GMから辞表を出され「山口くんが獲れなかったら辞任する覚悟で来た」と言われたことを回想。「その瞬間に、断りに行ったのに“はい、分かりました”って変わっちゃったんですよ」と当時の緊迫した状況を明かした。

その後、中日側には「すぐに直立不動で（中日監督に）電話」したといい、「今すぐ新幹線に乗って名古屋に行かせてもらうので、直接お話させてくださいって言ったら、“もうお前が決めたことだからいいよ”ってなって終わったんですけど」とやり取りを振り返った。

衝撃の事実が発覚し、話を振られた巨人OBの斎藤雅樹氏は苦笑。「（GMが）本当に辞めたかどうかと言われたら…辞めなかったと思いますよね」と語ると、山口氏も「間違いないですね」と笑っていた。