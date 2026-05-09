鈴木奈々、自分用の手作り弁当公開「卵焼きの色味最高」「素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/05/09】タレントの鈴木奈々が5月8日、自身のInstagramを更新。自分用に作った弁当を披露した。
【写真】37歳元ギャルタレント「美味しそう」肉炒めに卵焼き…自分用の手作り弁当公開
鈴木は「自分にお弁当作りました」「＃仕事前にお弁当作り」とつづり、ふりかけご飯、トマト、ポテト、卵焼き、肉の炒め物が詰められた弁当を披露。また「アンパンマンポテトが子供の時大好きで、この間スーパーで買いました 懐かしいなぁ 美味しかったー！」と記し、変わらない懐かしい味だったことも報告している。
この投稿にファンからは「子どもの頃の好きなものって変わらないですよね」「お弁当作ってて偉すぎる」「卵焼きの色味最高」「素敵」「美味しそう」「大人も子どもも喜ぶ」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳元ギャルタレント「美味しそう」肉炒めに卵焼き…自分用の手作り弁当公開
◆鈴木奈々、手作り弁当公開
鈴木は「自分にお弁当作りました」「＃仕事前にお弁当作り」とつづり、ふりかけご飯、トマト、ポテト、卵焼き、肉の炒め物が詰められた弁当を披露。また「アンパンマンポテトが子供の時大好きで、この間スーパーで買いました 懐かしいなぁ 美味しかったー！」と記し、変わらない懐かしい味だったことも報告している。
◆鈴木奈々の投稿が話題
この投稿にファンからは「子どもの頃の好きなものって変わらないですよね」「お弁当作ってて偉すぎる」「卵焼きの色味最高」「素敵」「美味しそう」「大人も子どもも喜ぶ」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】