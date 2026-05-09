◆ファーム・リーグ ロッテ３―４巨人（９日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテのドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝の本拠地デビュー戦は、ほろ苦いマウンドとなった。２点リードの７回、２番手でマウンドへ。ただ予定されていた１イニングを投げきれず、２／３回を１安打３四球で１失点。先頭・荒巻を３球三振に斬ったが、浅野の二塁打と２四球で２死満塁のピンチ。さらに、皆川に押し出し四球を与えたところで降板となった。「（スタンドに）人もけっこういましたし、緊張はしていないんですけど、わくわくした気持ちで入って、地に足が着いていないような感じがした」と唇をかんだ。

この日が２軍戦４試合目の登板。計３イニングを投げ、防御率１５・００と苦しんでいる。それでも最速は１５５キロを計測し、大器の片りんも見せた背番号１８。「ランナーが出てからの投球がまだ課題。ストレートとスプリット以外の球種でも、同じくらいの自信を持って投げられたら」と課題を口にした。全ての経験を糧にして、成長を続ける。