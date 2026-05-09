【広島】新井貴浩監督「まだまだここから」今季初の最下位転落も「上にいくしかない」／一問一答
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―４ヤクルト（９日・マツダスタジアム）
広島が連敗で今季初めて最下位に転落。借金はワーストの８に膨らんだ。開幕３連勝と好スタートを切ったが、３２戦目で６位となった。
打線はヤクルト・松本健の前に沈黙。６回まで無安打に封じられ、わずか２安打でリーグ最多６度目の完封負けとなった。
先発・岡本は６回４失点で２敗目。２回に投手・松本健に２点打を浴びると、４回には沢井に２ランを被弾。自己ワースト４失点で、試合をつくれなかった。
以下は新井監督の主な一問一答。
―岡本は相手投手に適時打。
「スイングするところに投げている感じだった。その回（２回）も先頭に四球。そこら辺も含めて、また次につなげてもらいたい。先発は初めてだしね」
―打線は松本健を打ち崩せなかった。
「よく腕も振れていたし、最後までボールが上がってこなかった」
―３三振のドラフト１位・平川は苦しんでいるように見えるが、どう映っている。
「打てても打てなくても経験。成長につなげてもらいたい」
―最下位に転落。
「ここから、ここから。まだ先は長いし、まだまだここから。我慢して、辛抱して、上にいくしかないわけだから。またあしたから一戦一戦頑張っていきたい」
―チームの状態は。
「雰囲気は悪くない。選手の表情見ていても。辛抱して我慢するしかない」