◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―４ヤクルト（９日・マツダスタジアム）

広島が連敗で今季初めて最下位に転落。借金はワーストの８に膨らんだ。開幕３連勝と好スタートを切ったが、３２戦目で６位となった。

打線はヤクルト・松本健の前に沈黙。６回まで無安打に封じられ、わずか２安打でリーグ最多６度目の完封負けとなった。

先発・岡本は６回４失点で２敗目。２回に投手・松本健に２点打を浴びると、４回には沢井に２ランを被弾。自己ワースト４失点で、試合をつくれなかった。

以下は新井監督の主な一問一答。

―岡本は相手投手に適時打。

「スイングするところに投げている感じだった。その回（２回）も先頭に四球。そこら辺も含めて、また次につなげてもらいたい。先発は初めてだしね」

―打線は松本健を打ち崩せなかった。

「よく腕も振れていたし、最後までボールが上がってこなかった」

―３三振のドラフト１位・平川は苦しんでいるように見えるが、どう映っている。

「打てても打てなくても経験。成長につなげてもらいたい」

―最下位に転落。

「ここから、ここから。まだ先は長いし、まだまだここから。我慢して、辛抱して、上にいくしかないわけだから。またあしたから一戦一戦頑張っていきたい」

―チームの状態は。

「雰囲気は悪くない。選手の表情見ていても。辛抱して我慢するしかない」