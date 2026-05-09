プロ野球パ・リーグは9日、各地で3試合が行われました。

3位西武は4位楽天と対戦。先発の佐藤爽投手が4回に1点先制を許し、6回にはソロを被弾し中盤まで追う展開に。すると6回ウラに、ネビン選手のタイムリー、平沢大河選手の3ランが飛び出し一気に逆転に成功。7回にも長谷川信哉選手の2ランで追加点を挙げると、そのまま6-2で逃げ切りに成功し、3連勝を飾りました。

5位日本ハムは首位オリックスと対戦。初回、2アウトから野村佑希選手のタイムリーで幸先よく先制すると、5回にも野村選手の2ランで追加点を挙げます。投げては先発の加藤貴之投手が8回無失点の好投を見せるなど、オリックス打線をわずか3安打におさえ、3-0で勝利を収めました。

6位ロッテは2位ソフトバンクに対し、前夜の借りを返す逆転劇を披露。1-4とリードされた7回に先頭の佐藤都志也選手のソロで2点差に追い上げると、ヒットや四球で満塁のチャンスを作り、押し出しで1点差とします。すると8回にも佐藤選手の2打席連続のソロで同点とすると勢いはロッテに。9回にも2死からポランコ選手にもソロが生まれ、5-4と逆転するとその1点を守り切り勝利を収めました。

首位オリックスと2位ソフトバンクが敗れ、3位西武が勝ちゲーム差なしで続きます。5位日本ハムは勝って4位浮上。6位ロッテも5位楽天に1ゲーム差と迫っています。

＜9日のパ・リーグ結果＞

◆西武 6-2 楽天

勝利【西武】黒田将矢(1勝)

敗戦【楽天】古謝樹(3敗)

本塁打【西武】平沢大河2号、長谷川信哉4号【楽天】佐藤直樹2号

◆日本ハム 3-0 オリックス

勝利【日本ハム】加藤貴之(4勝1敗)

敗戦【オリックス】曽谷龍平(2勝2敗)

セーブ【日本ハム】柳川大晟(1勝7S)

本塁打【日本ハム】野村佑希5号

◆ロッテ 5-4 ソフトバンク勝利【ロッテ】鈴木昭汰(2勝1S)敗戦【ソフトバンク】松本裕樹(1敗2敗4S)セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗9S)本塁打【ロッテ】上田希由翔1号、佐藤都志也3号、4号、ポランコ3号【ソフトバンク】山川穂高7号、8号