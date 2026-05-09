ヤバイTシャツ屋さんが、メジャーデビュー10周年イヤーを記念した“わくわく10大告知”の第7弾として、8月より全国ツアー『ヤバイTシャツ屋さん “Magical Tank-top Parade”ONE-MAN TOUR 2026』を開催することを発表した。

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本情報は、5月9日に志摩スペイン村パルケエスパーニャ（三重県志摩市）で開催されたワンマンライブ内でサプライズ発表されたもの。本ツアーでは、6月24日に配信、7月29日にCDリリースされる6thフルアルバム『Magical Tank-top Parade』を携え、Zepp Hanedaでの6デイズ公演を含む全国11カ所全16公演を行う。

Zepp Haneda公演は『ヤバイTシャツ屋さん “Magical Tank-top Parade”ONE-MAN TOUR 2026 meets “〇〇”』と題し、これまでリリースしてきたオリジナルアルバムにフォーカスした再現ツアーとなる。2016年の1stフルアルバム『We love Tank-top』から5thフルアルバム『Tank-top Flower for Friends』までを、1日ずつ振り返る内容だ。

また、6thフルアルバム『Magical Tank-top Parade』の初回プレス分（全形態）には、Zepp Haneda公演を含む10月、11月公演CD封入最終先行（抽選）に申し込みできるシリアルコードが封入される。

あわせて、5月9日よりヤバイTシャツ屋さんオフィシャル会員サイト“顧客倶楽部”にて、部員限定の超最速0次先行（抽選）受付がスタートしている。受付期間は5月17日23時59分まで。

（文＝リアルサウンド編集部）