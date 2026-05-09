【ロンドン＝横堀裕也】英国で７日に行われた地方選で、与党・労働党が歴史的な大敗を喫した。

党首を務めるスターマー首相は物価高などに有効な対策を打てずに支持率が低迷しており、右派ポピュリスト政党「改革党」が圧勝した。労働党内では首相への不満が噴出している状況で、退陣圧力が強まりかねない。

イングランドでは１３６の自治体で約５０００議席が争われた。英ＢＢＣの９日未明時点の集計によると、労働党は改選前から１３９５減の９５９議席に落ち込んだ。野党・労働党も５５５議席減の７７３議席にとどまった。これに対し、改革党は１４４１議席増の１４４３議席に躍進した。

労働党はウェールズ自治議会選でも惨敗し、初めて第１党から陥落した。１００年以上にわたって主要選挙で勝ち続けてきた牙城で衝撃的な敗北となった。スコットランド自治議会選でも議席を減らした。

スターマー氏は８日、記者団に「厳しい結果だが、私は責任を放棄して英国を混乱に陥れるようなことはしない」と語り、辞任を否定した。２０２９年までに行われる次期下院選に向け、党内では「このままではみな討ち死にだ」といった声も漏れている。