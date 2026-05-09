ロシアとウクライナが「9日から停戦」とトランプ大統領発表　捕虜1000人の交換も含むと明かす

アメリカのトランプ大統領は、ロシアとウクライナが9日から3日間停戦すると発表しました。

実際に停戦が実現するかが焦点です。

トランプ大統領は8日、自身のSNSでロシアとウクライナが9日から11日までの3日間、停戦すると発表しました。

この中でトランプ氏は「ロシアでは戦勝記念日を祝うためだが、ウクライナにおいても第2次大戦で重要な役割を果たしたため祝賀が行われる」と説明しました。

停戦にはあらゆる軍事行動の停止に加え、それぞれ1000人の捕虜を交換することも含まれると明かしました。

トランプ氏は「この要請は私自身が直接行ったものだ」と強調し、「戦闘終結に向けた協議は引き続き行われている」としています。

ロシアのウシャコフ大統領補佐官は、トランプ氏が提案した停戦と捕虜交換について、ロシア側は受け入れると表明しました。

一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は9日にモスクワで行われる軍事パレードの時間帯に、モスクワ中心部の赤の広場周辺を攻撃対象から除外するとの大統領令に署名しました。

そのうえで、SNSに「赤の広場よりも捕虜の命のほうが重要だ」と投稿し、捕虜交換の準備を急ぐよう指示したとしています。