【GUのグリーン】が40・50代の垢抜けに効く♡ 即マネしたい「サマ見えコーデ」

コーデの垢抜けを狙うなら、カラーアイテムを取り入れてみるのもアリ。爽やかな雰囲気をまとえるグリーンなら、大人の着こなしにもなじみやすくおすすめです。そこで今回は【GU（ジーユー）】のスタッフさんによる、サマ見えコーデをご紹介。今シーズンはグリーンを味方に、人と差のつく着こなしを楽しんで。

大人も着やすいグリーンで垢抜けを狙う

【GU】「ソフトシアークルーネックT」\990（税込）

こちらのきれカジコーデに採用されているのは、今年の春夏のトレンドカラー “オリーブグリーン” にミルキーさを足したようなカラー。ベージュのジャケットとの組み合わせは「99%外さない色の組み合わせ」「ナチュラルこなれ配色」とスタッフさんも太鼓判。これくらいの柔らかなグリーンなら、大人も躊躇なくコーデに取り入れやすそうです。

ライトカーキでシンプルコーデに個性をプラス

【GU】「ドライワイドT」\990（税込）

カラーで遊び心を表現したいシンプルコーデには、明るめのカーキをアクセントにするのもおすすめ。ボトムスのカラーは、シックなモノトーンなら失敗を回避できるはず。スタッフさんのように、袖口を折ったりトップスを腰に巻いたりと抜け感を意識した着こなしで、サマ見えを狙えそうです。

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writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。