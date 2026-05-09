第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）の前日最終オッズが５月９日夕方、ＪＲＡから発表された。

朝日杯ＦＳ２着からファルコンＳを制したダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が４・２倍で１番人気に支持された。

２番人気は昨年のサウジアラビアロイヤルＣの覇者エコロアルバ（牡３歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）が５・１倍。さらにニュージーランドＴ２着のロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）が５・９倍の３番人気で続く。朝日杯ＦＳを勝って皐月賞１３着から巻き返しを図るカヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）の７・８倍までの４頭が、単勝１０倍以下となっている。

馬連はダイヤモンドノットからの組み合わせが売れている。１番人気は（７）ダイヤモンドノット―（１７）ロデオドライブの１４・０倍。３連単は１番人気でも１００倍を超えるオッズ。（７）ダイヤモンドノット―（４）カヴァレリッツォ―（１１）アドマイヤクワッズの組み合わせが１２３・８倍で最も人気となっている。