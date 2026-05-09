◇セ・リーグ 巨人2―4中日（2026年5月9日 バンテリンD）

巨人は今季2度目の3連敗で4位に転落した。4カード連続の負け越しで4月3日以来となる今季ワーストタイ借金1。先発の田中将は5回に自らの走塁妨害で失点するなど、5回5安打3四球4失点で今季初黒星を喫した。阿部監督は「無駄なフォアボールから、あとミス。今の流れを象徴してたなっていうのが、出てしまいました」と振り返った。

右腕はチームが最近6戦5敗の状況での登板。2回は際どいところを攻めての3四球で1死満塁とし、田中に先制の右前適時打を許した。指揮官は「そう（慎重に）見えましたよね。こういう流れの中で、大胆に行こうってなかなかできないけれど。慎重になりすぎてしまった。次の登板ではもっとチーム状態も変わってると思うし、それで勝ちつけられるようにしてあげてほしいなと思います」と打線の奮起に期待した。

その打線は前回4月2日に9回1失点と完投された大野の前にこの日も7回4安打で無得点。「凄くメリハリがあって、強弱つけるのが上手だなと。投球術を持ってるピッチャーに何回もやられてらんないんで」と雪辱を誓った。

光明はこの日昇格した丸。8回に代打で登場し右中間に1号2ランを放った。阿部監督は「みんな、なんとかこの流れを変えようと思って、今日勝つためにその日その日必死にやってるのはわかるので。なんとか勝ちをつけて、なんとか流れ持ってきたいですよね。それだけです」と切り替えて球場を後にした。