◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節 水戸１―４浦和（９日・ケーズデンキスタジアム水戸）

浦和は水戸に４―１と勝利し、田中達也暫定監督が就任後、無傷の４連勝となった。今季初先発でチームの２点目を奪ったＦＷ小森飛絢は「復帰してから初めて先発のチャンスをもらって、もっと結果を残したかった。もっとやらないといけない、と思いました」と肩の手術から復帰後、５試合で３点目となるゴールにも満足した様子はなかった。

１点リードの後半２７分、右サイドでＤＦ長沼洋一のスルーパスを引き出すと、右足キックフェイントから中へ切り込み、左足でネットを揺らした。本来は右利きだが、今季３ゴールはすべて左足。「両足のシュートは自分の特徴でもありますし、（利き足と）逆でも決められていることはいいこと」と振り返った。

今季出場５試合で３ゴールと得点を奪えている要因を「休んでいる間、早くゴールを決めたい、と思っていた気持ちが今につながっていると思います」と話す。昨年６月の加入後、負傷にも苦しんできた万能型ストライカーが、田中暫定監督の下で生まれ変わったチームの貴重な得点源となりつつある。