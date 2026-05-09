◇パ・リーグ 日本ハム3ー0オリックス（2026年5月9日 京セラD）

日本ハムは先発・加藤貴が首位オリックス打線を相手に二塁も踏ませぬ快投を披露。抜群の制球力で無四球に抑え、8回3安打無失点でリーグトップタイの4勝目を挙げた。

加藤貴は2022年4月19日の楽天戦（楽天生命）以来4年ぶり、自身2度目の「マダックス」（100球未満の完封）も視界に捉えたが、9回90球で交代。柳川が9回を締めて7セーブ目を手にした。

新庄監督は「柳川くんが全然投げてなかったし、加藤くんには申し訳なかったけど、柳川くんに言ってもらおうと」と8回での継投を説明。

打線は2日連続で12安打をマーク。「今日も打ったんだけどね、3点か。これが投打噛み合ったということで、続けていってもらって。明日も12本でいいです」と話した。

先制打となる初回の中前適時打、5回の5号2ランで全3打点を叩き出した5番・野村には「昨日のコメントが効いたんじゃない？俺の」とコメント。前夜のオリックス戦では1点を追う8回1死三塁で見逃し三振に倒れた野村に「振ってほしかった」と苦言を呈していたが、結果で応えた25歳に「1打席目で、センター前。追い込んでる席でバットと出さないと、なんかリアクション起こさないといけないっていうので、あのセンター前が生まれてくれてたらハッピーですね」と語った。