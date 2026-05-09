「広島０−４ヤクルト」（９日、マツダスタジアム）

広島が今季６度目の完封負けを喫し、今季ワーストを更新する借金「８」となった。中日が勝ったため、３２試合目で最下位に転落した。

ヤクルトの先発・松本健に対し、二回は無死から坂倉、菊池の連続四球で好機をつくるも、平川が空振り三振、持丸が一ゴロ併殺に倒れた。

その後は走者すら出せず、六回まで無安打。４点を追う七回に先頭の野間が中前打を放ち、ようやくチーム初安打をマークするも、小園は右飛、坂倉が遊ゴロ併殺打に打ち取られた。

結局わずか２安打しか放てなかった。今季のヤクルト戦は７試合でわずか７得点。１試合最多得点が３月３１日の３得点と“燕アレルギー”は深刻だ。

新井監督は「まだ先は長いし、まだまだここから。我慢して、辛抱して、上にいくしかない訳だから。また明日から一戦一戦、頑張っていきたい」と前向きに話した。

先発の岡本が二回２死二、三塁で「８番・投手」の松本健に２点左前適時打を浴びた場面については「スイングするところに投げている感じだった。そこら辺も含めて、また次につなげてもらいたい。先発初めてだしね」と次回の奮起を期待した。