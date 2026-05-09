2児の母・石川梨華、電気圧力鍋で作った牛すじ煮込み披露「味染み染みで絶対美味しい」「ご飯が進みそう」と反響
【モデルプレス＝2026/05/09】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。電気圧力鍋で作った手料理を公開した。
【写真】41歳元モー娘。「絶対美味しい」つゆだく牛すじ煮込み披露
石川は「電気圧力鍋で牛すじ煮込み作った」とコメントし、牛すじやニンジン、大根、こんにゃくなどの具材が入った鍋いっぱいの牛すじ煮込みを公開。大根に爪楊枝を刺している様子も写されており、「大根も味が染みててめちゃうまっ」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「美味しそうな色になってる」「ご飯が進みそう」「味染み染みで絶対美味しい」「圧力鍋使いこなしててすごい」などの声が上がっている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「絶対美味しい」つゆだく牛すじ煮込み披露
◆石川梨華、電気圧力鍋で牛すじ煮込み作り
石川は「電気圧力鍋で牛すじ煮込み作った」とコメントし、牛すじやニンジン、大根、こんにゃくなどの具材が入った鍋いっぱいの牛すじ煮込みを公開。大根に爪楊枝を刺している様子も写されており、「大根も味が染みててめちゃうまっ」とつづっている。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそうな色になってる」「ご飯が進みそう」「味染み染みで絶対美味しい」「圧力鍋使いこなしててすごい」などの声が上がっている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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