IS:SUE、抜群スタイル際立つミニ丈衣装で登場 2月に活動再開・RIN（会田凛）は初「KCON」レカペ【KCON JAPAN 2026／レッドカーペット】
【モデルプレス＝2026/05/09】4人組ガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）が9日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。
【写真】LAPONE所属アイドル、抜群スタイル際立つミニ丈衣装
美しいスタイルが際立つペールグリーンと白を基調としたミニ丈の衣装で登場したIS:SUE。RIN（会田凛）はレッドカーペットの前に出演した「ARTIST STAGE」を振り返り「みなさんの表情とか声とかを聞くことが出来て幸せな時間を過ごしました。本当にエネルギーをたくさんもらいました」と感謝。YUUKI（田中優希）はこの後の「M COUNTDOWN STAGE」について「し・あ・わ・せ！」と一言でお茶目にアピールし、会場からは「可愛い〜！」と歓声が上がっていた。
「KCON JAPAN 2024」の「KCON STAGE」で結成後初のステージを披露してから、3年連続の出演となったIS:SUE。静養のため2024年10月から活動を休止し、2026年2月8日から活動を再開したRINは今回が初のレッドカーペットとなった。
9日のレッドカーペットには、IS:SUEのほか、JO1（ジェイオーワン）、ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）、KickFlip（キックフリップ）、MODYSSEY（モディセイ）、NiziU（ニジュー）、FLARE U（フレアユー）、8TURN（エイトターン）らが登壇した。
「KCON JAPAN」はCJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
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◆RIN、初レカペ登場
美しいスタイルが際立つペールグリーンと白を基調としたミニ丈の衣装で登場したIS:SUE。RIN（会田凛）はレッドカーペットの前に出演した「ARTIST STAGE」を振り返り「みなさんの表情とか声とかを聞くことが出来て幸せな時間を過ごしました。本当にエネルギーをたくさんもらいました」と感謝。YUUKI（田中優希）はこの後の「M COUNTDOWN STAGE」について「し・あ・わ・せ！」と一言でお茶目にアピールし、会場からは「可愛い〜！」と歓声が上がっていた。
9日のレッドカーペットには、IS:SUEのほか、JO1（ジェイオーワン）、ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）、KickFlip（キックフリップ）、MODYSSEY（モディセイ）、NiziU（ニジュー）、FLARE U（フレアユー）、8TURN（エイトターン）らが登壇した。
◆「KCON JAPAN 2026」テーマは「Walk in SOUL CITY」
「KCON JAPAN」はCJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
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