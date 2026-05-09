渡辺美奈代、野菜たっぷりの手作りガパオライス披露「お店の料理みたい」「食欲そそる」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が5月8日までに自身のInstagramを更新。手作りの夜ご飯を公開し反響を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「食欲そそる」彩り豊かな手作りガパオライス披露
渡辺は「夜ごはん」とつづり、写真を複数枚投稿。ガパオライスにコーンスープ、サラダの3品を披露した。野菜を丁寧に刻み、ゆで卵を添えたお手製サラダや器に盛り付ける前のスープ、目玉焼きを乗せ完成させたガパオライスなど彩りの良い夜ご飯を披露している。
この投稿に「野菜たっぷりですね」「栄養満点の夜ご飯」「ガパオライス美味しそう」「お店の料理みたい」「食欲そそる」「食べたくなります」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】56歳元おニャン子「食欲そそる」彩り豊かな手作りガパオライス披露
◆渡辺美奈代、特製ガパオライスなど披露
渡辺は「夜ごはん」とつづり、写真を複数枚投稿。ガパオライスにコーンスープ、サラダの3品を披露した。野菜を丁寧に刻み、ゆで卵を添えたお手製サラダや器に盛り付ける前のスープ、目玉焼きを乗せ完成させたガパオライスなど彩りの良い夜ご飯を披露している。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿に「野菜たっぷりですね」「栄養満点の夜ご飯」「ガパオライス美味しそう」「お店の料理みたい」「食欲そそる」「食べたくなります」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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