スポーツカー・ブランドの転換期だった1980年代

1980年代の英国には、スポーツカー・ブランドの転換期が訪れていた。ジャガーEタイプやMGBといった、定評を築いたモデルの魅力的な後継不在の隙を突くように、小規模メーカーが大胆な新モデルを次々に投入していった。

【画像】予想裏切る面白さ 3000MEとタスミン 半世紀前のACとTVR コブラも 全130枚

このタイミングを上手く掴んだのは、ロータス。エリートやエスプリを提供し、ブランドの地位は向上していった。同時にACカーズやTVRも、明確な進化を果たした新世代を生み出した。3000MEとタスミンという、個性的な2台だ。



ホワイトのAC 3000MEと、レッドのTVRタスミン 2.8i S1 マックス・エドレストン（Max Edleston）

今回ご登場願ったレッドの1台は、TVRを率いたピーター・ウィーラー氏が、初代オーナー。ホワイトの方は、ACカーズのデモカーを、トップだったデレク・ハーロック氏が買い取ったもの。履歴でも、稀有な共通点を秘めている。

利益を生むモデルが必要だったACカーズ

シェルビーとともにコブラを生み出したACカーズは、1970年代に満足いく利益を生むモデルを擁していなかった。軽量・安価なスポーツカーが必要だと理解していたハーロックは、同僚のキース・ジャッド氏に諭され、1台のプロトタイプを開発する。

1972年の英国レーシングカー・ショーで提案されたのが、「ディアブロ」。そのオリジナルは、ローラ社で手腕を発揮したピーター・ボハンナ氏とロビン・ステイブルズ氏によって作られた、1.5L 4気筒エンジンの小さなミドシップだった。



AC 3000ME（1979〜1985年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

そこへハーロックが参画し、ACカーズの技術でアップデート。エンジンは、フォード由来の3.0L V型6気筒エセックス・ユニットへ置換され、140psと24.0kg-mが与えられた。小柄なFRP製ボディには、不満ないパワーといえた。

アルミ製ケースに独立したオイルパンを備えた5速マニュアルは、ヒューランド社製ギアを組んだ、ACカーズによる独自開発。トリプル・チェーンを介して動力は伝えられ、フェラーリのようなオープンゲートから伸びるレバーでギアを選べた。

納車は6年も遅れ、価格は大幅に上昇

ロールオーバーバーが一体のスチール製モノコックの前後に、チューブラー・サブフレームが組み付けられ、サスペンションは両側でダブルウイッシュボーン。アンチダイブ機構を備えつつ、アンチロールバーは不要とされた。

全長3988mmと短いボディながら、後方には手荷物を積める荷室が備わり、前方には脱着式のルーフパネルを収納できた。価格は、当初4000ポンド以下が想定された。



AC 3000ME（1979〜1985年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

1973年のロンドンモーターショーで、量産版となるAC 3リッターはお披露目される。しかし、成形用金型の開発に問題が生じ、型式認証の衝突試験へも対応できず、生産は大幅に遅延。納車が始まったのは、6年後の1979年になってからだ。

モデル名は3000MEへ改められつつ、インフレが重なり、価格は1万1300ポンドへ上昇。不況に苛まれていた英国では、娯楽志向のクルマへの需要は落ち込んでいた。エスプリへ迫る価格で、年間250台を売りさばくことは困難といえた。

ホットホイールを原寸大へ拡大したよう

少なくとも、自動車雑誌の評価は良かった。製造品質は低くなく、運転体験は洗練され、スタイリングは充分カッコよかった。

ACカーズへ暗雲が立ち込め始めていた1983年、ハーロックは自社の工場を54番目にラインオフした、純白の3000MEの名義を自分へ変更している。現オーナーはクリストファー・ベイリー氏で、走行距離は4万kmを超えたばかりと短い。



AC 3000ME（1979〜1985年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

マグネシウム製ホイールは14インチ。前後のフェンダーが筋肉質に膨らんだ、ホットホイールを原寸大にしたような雰囲気へ、ベイリーは惹かれると話す。ドアを開くと、幅の広いサイドシル。この内側へ、ラジエーターと繋がる冷却ホースが収まる。

キャビンは、居心地に優れる。クロス張りのシートの間から、シフトレバーが突き出ている。ハンドブレーキ・レバーは、フォード由来。ブラックのメーターパネルには、6枚のスミス社製メーターが並び、エアコンの操作パネルも仕上がりは良い。

右足の角度とともに溢れ出す豊満なトルク

ステアリングホイールは正面中央に位置し、運転姿勢は完璧。だが濡れた路面では、アクセルオフ時のオーバーステアが激しいと聞いている。生憎、今日は土砂降りの雨だ。

パワーアシストの備わらないステアリングは、アクセルペダルを踏み込むと軽くなる。それ以外の操縦系も重すぎない。ゲートが狭い5速MTは、リンクへスプリングが備わらず、ギア選びには慎重さが求められる。稀に、4速へ入りにくい。



AC 3000ME（1979〜1985年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

V6エンジンのサウンドは勇ましいが、速度域の上昇とともに走行音へ紛れていく。1番耳へ届くのは、ギアの唸り。右足の角度を深めると、豊満なトルクが溢れ出す。当時のAUTOCARの計測では、0-97km/h加速を6.5秒でこなした。

この続きは、AC 3000ME ／ TVRタスミン（2）にて。