◇プロ野球セ・リーグ 中日4ー2巨人（5月9日、バンテリンドーム）

4カード連続での負け越しとなった巨人。阿部慎之助監督は試合後に「無駄なフォアボール、ミス、いまの流れを象徴していたな、と」などと語りました。

中日の先発、大野雄大投手にほんろうされた打線。4月2日の対戦では9回完投勝利を献上し、2度目となるこの日は、7回85球で4安打無得点と攻略することがかないませんでした。

「メリハリがあって、強弱つけるのが上手だなと。投球術を持っているピッチャー。何回もやられていられないので」とリベンジを誓った阿部監督。自軍の先発ピッチャー、田中将大投手については「慎重になりすぎてしまった」とその投球を振り返りました。

「まぁ、こういう流れで大胆に行こうってなかなかできない。慎重になりすぎてしまった。次の登板はチーム状況も変わっていると思うので、その時に勝ちをつけられるようにしてあげてほしいなと思います」

大野投手が変わって、8回に吉川尚輝選手の安打と上がってきたばかりの丸佳浩選手のホームランで、2点をあげた巨人でしたが、追いつけず、敗戦。この負けで借金生活に突入となり、4位に転落しました。阿部監督は「みんな何とかこの流れを変えようと思って、その日その日必死にやっているのは分かるので、勝ちをつけて何とか流れを持ってきたいですよね」と切り替えるべく前を向きました。