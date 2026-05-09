お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が8日放送されたTBS系「有田哲平のコスられない街」（金曜午前0時48分）に出演。今年1月に誕生した長男のエピソードについて話した。

ロケ地はJR山手線の高輪ゲートウエイ駅周辺で、ゲストはケンコバとAKB48の伊藤百花。伊藤から「ご出産は立ち会いされたんですか？」と長男誕生時の話を聞かれた。

ケンコバは「それが、マジな話、病院に呼び出し食らったんですよ。『今日ない、って言ったんですけど、今晩生まれそうです』って。慌てて病院行って、（病院に）着いたら『まだっぽいです。朝方になりそうですね』って…そうですか、って言って、病院の前が神社やったんで、あり金全部、賽銭箱に入れた。古い神社で灰皿があったんですよ。タバコを吸ってて（病院に）戻ったら『すみません、産まれました』って…逆に神社に行ったから、かなったのかもしれない」と出産のタイミングには立ち会えなかったことよりも無事に出産できたことを喜んだ。

ただ、ケンコバは「最初、めっちゃ怒られた」と話して「『お父さん、抱っこしてあげてください』って出された子どもを見て、あまりに小さくて片手を出してしまった」と語った。続けて「助産師さんに『片手』って怒られて」と出した片手をパチンとたたかれたと話した。