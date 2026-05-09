巨人、ブルージェイズなど日米460試合に登板した山口俊氏（38）が9日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）にゲスト出演。“ジャイアンツタイム”の洗礼を浴びたことを振り返った。

最後は巨人、阪神に在籍した元選手らが集結。DeNAから17年に巨人にFA移籍した山口氏は、先発にもかかわらずホテルに置き去りになった出来事を明かした。

「ジャイアンツの場合、ジャイアンツタイムというのがありまして、30分前から15分前にバスに乗ってくださいという、集合時間よりだいぶ早く集合するんですけど」と前置きしたうえで、「甲子園球場で先発（投手）で、着いたら8分前だったんですけど、ホテルにバスがいなかったんですよ」と告白。集合時間8分前に到着したものの、バスに乗れず、「急いでタクシー呼んで自腹で甲子園球場まで行ったんですね」とスタジオ共演者らを笑わせた。

巨人生え抜きの斎藤雅樹氏は発言を求められると、「（8分前は）ダメです」とキッパリ。「監督がバスに乗ったら、もう出発なんです。監督が最終時間ですから、これが決まりです」と“ジャイアンツタイム”を解説した。

山口氏は「その日投げない試合であれば自分が悪いなって反省するんですけど、先発ですよ、当日」と訴え、「ちょっとびっくりしましたね」と懐かしそうに振り返った。