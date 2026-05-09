元衆院議員で自民党幹事長も務めたジャーナリストの石原伸晃氏は9日、日本テレビ系「サタデーLIVEニュース ジグザグ」（土曜午前11時55分）に生出演。10日の母の日を前に、かつて、母の典子さんに贈って非常に喜ばれたというプレゼントを明らかにした。

典子さんは、幼なじみでもあった作家の石原慎太郎さんと、17歳の時に結婚し、伸晃氏ら4男をもうけた。東京都知事などを務めた慎太郎さんは2022年2月に死去し、典子さんは約1カ月後にこの世を去った。

この日の放送終盤、「母の日」に関する掛け合いの中で、伸晃氏は母との思い出に触れ「旅行券をあげたんですよ。それで、母と2人で旅行したんですよ」と、プレゼントした旅行券で旅をしたことを明かした。番組ナビゲーターを務める小沢征悦に「ステキ〜」と指摘を受けると、「これは喜びました。旅行券より、旅行したということを喜んだ。2人っていうのが。1回だけですが」と、当時を振り返った。

小沢は「その時間がね。すばらしい」と絶賛しつつ、「まあ、伸晃さんだからね、どこに行ったか、いくらだったのかは聴かないですけれど」とツッコミを入れ、伸晃氏は大笑いで応じていた。