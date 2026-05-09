◆パ・リーグ 西武６―２楽天（９日・ベルーナドーム）

今季初勝利を懸けて先発した楽天の古謝樹投手は７回９安打６失点で降板。３敗目を喫し、今季初勝利はまたもお預けとなった。

最速１４９キロの直球にスライダー、カットボール、シュートを織り交ぜ５回まで無失点に抑えていたが６回に崩れた。

この回先頭の渡部に左前安打、続くネビンに左翼線適時二塁打を浴び１点を返された。さらに長谷川に内野安打を許して無死一、三塁と危機を広げると、平沢に２球目のカットボールを右翼席にたたき込まれる３ランを浴びた。痛恨の一発で逆転を許し、マウンドでぼう然と立ち尽くした左腕は「せっかく０で抑えてたんで、なんとか０で抑えたかったです」と唇をかんだ。

２―４の７回には長谷川に左越え２ランを浴び更にリードを広げられた。８回からドラフト６位の九谷（王子）がマウンドに上がり１０９球で交代となり「１００球近くなってきたので体力的にも。技術不足かなと思います」と悔やんだ

三木監督は「立ち上がりからテンポ良くしっかり投げられていた」と評価。「向こうにちょっと粘られて。そこからの守備だったから、ゲームのひとつのポイントだったのかなと思います」と表情を曇らせた。